Cologno Monzese, esplode il bancomat della Banca Popolare di Sondrio

Letture: 2.601

Nella notte a Cologno Monzese ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Sondrio di via Emilia. Per provocare la deflagrazione è stato utilizzato materiale esplodente. L’onda d’urto ha danneggiato gli ambienti interni dell’istituto di credito e la porta d’ingresso, ma non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che al termine delle verifiche hanno dichiarato agibile la struttura.

Inserzioni

Sono ancora in corso gli accertamenti per quantificare sia i danni provocati dall’esplosione sia l’eventuale somma di denaro sottratta dallo sportello ATM. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese e al Nucleo Operativo della Compagnia di Sesto San Giovanni.

Inserzioni





Sullo stesso argomento leggi anche: