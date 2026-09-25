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Cologno Monzese, esplode il bancomat della Banca Popolare di Sondrio

Redazione CNNX
Bancomat,Esplosione. Cologno Monzese, esplode il bancomat della Banca Popolare di Sondrio - 25/09/2026
Cologno monzese, esplosione. Foto repertorio
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Nella notte a Cologno Monzese ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Sondrio di via Emilia. Per provocare la deflagrazione è stato utilizzato materiale esplodente. L’onda d’urto ha danneggiato gli ambienti interni dell’istituto di credito e la porta d’ingresso, ma non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che al termine delle verifiche hanno dichiarato agibile la struttura.

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Sono ancora in corso gli accertamenti per quantificare sia i danni provocati dall’esplosione sia l’eventuale somma di denaro sottratta dallo sportello ATM. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese e al Nucleo Operativo della Compagnia di Sesto San Giovanni.

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