Milano, quasi 4 kg di hashish nel frigorifero: 30enne arrestato in via Palmieri

Letture: 2.588

Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne italiano, che ha già a suo carico dei precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento di via Nicola Palmieri, individuato dagli investigatori del Commissariato Porta Genova come possibile base per la distribuzione della droga, sono stati sequestrati quasi 4 chilogrammi di hashish, diverse dosi di cocaina e denaro contante. L’operazione è scattata nella mattinata di mercoledì 23 settembre, intorno alle 11, durante un servizio di contrasto alla criminalità diffusa.

Inserzioni

Gli agenti della Squadra Investigativa hanno sorpreso il 30enne mentre stava aprendo la porta di casa. «Buongiorno, polizia». È il momento del controllo. L’uomo ha consegnato spontaneamente tre involucri di cocaina e 800 euro che aveva nelle tasche dei pantaloni. I poliziotti, però, hanno proseguito con la perquisizione. «C’è altra droga in casa?». È una delle domande di rito che possono essere rivolte durante questi interventi, per consentire la consegna spontanea di eventuali sostanze. Gli agenti hanno comunque proseguito gli accertamenti.

Inserzioni





Nella camera da letto hanno trovato altre 27 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 40 grammi, due sigarette elettroniche contenenti THC e ulteriori 1.875 euro in contanti. La quantità maggiore di stupefacente era però nascosta nel frigorifero: al suo interno gli agenti hanno recuperato 40 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi quattro chilogrammi. Al termine degli accertamenti, il 30enne è stato quindi arrestato. Complessivamente sono stati sequestrati 2.675 euro in contanti, oltre alla droga trovata nell’abitazione.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: