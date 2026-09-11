Monza, sequestrati 520 chili di hashish in un deposito: tre arresti

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A Monza la Polizia di Stato ha sequestrato circa 520 chili di hashish nascosti tra un’automobile, un deposito e l’abitazione di uno degli arrestati. L’operazione è scattata mercoledì pomeriggio e ha portato all’arresto di tre uomini: due rumeni di 32 e 46 anni e un italiano di 79 anni. Devono rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L’indagine è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Milano durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nelle province di Monza e Brianza e Pavia.

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🚛 Il camion seguito fino al deposito

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un camion con targa straniera che si muoveva in modo sospetto nei pressi di un magazzino situato tra Monza e Muggiò. Gli agenti hanno seguito gli spostamenti del mezzo e organizzato un servizio di osservazione attorno al deposito. Durante il monitoraggio hanno visto i tre uomini scaricare dal camion diversi sacchi di grosse dimensioni. Il materiale, sistemato su un bancale, è stato movimentato con un carrello trasportatore e portato all’interno del magazzino. Terminato lo scarico, uno degli uomini ha sistemato alcune borse nella propria automobile e si è allontanato dall’area. I poliziotti lo hanno fermato poco distante e hanno controllato il veicolo. All’interno delle borse hanno trovato circa 200 chili di hashish.

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🧱 Altri 300 chili nel magazzino

Contemporaneamente gli agenti sono entrati nel deposito utilizzato per lo scarico. Nel magazzino hanno recuperato altri 300 chili di hashish, parte dei quali era stata nascosta dentro un frigorifero. La perquisizione è stata estesa all’abitazione brianzola di uno degli arrestati, dove è stato trovato un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. Il sequestro complessivo ha così raggiunto circa 520 chili. Nel frattempo il camion aveva lasciato la zona di Monza e si era diretto verso la provincia di Pavia. Il mezzo trasportava come carico dichiarato alcuni sacchi di cacao. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno raggiunto e fermato con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato. Gli elementi raccolti durante l’operazione hanno portato all’arresto anche dell’autista. I tre uomini sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida degli arresti.

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