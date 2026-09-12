Varese, raccolta fondi per creare a Capolago aule di musica e musicoterapia

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A Capolago la Banda Musicale G. Verdi ha avviato una raccolta fondi per trasformare alcuni locali dell’ex Scuola Baracca in aule per la musica, la didattica e la musicoterapia. Il progetto si chiama “La musica che include” ed è stato pubblicato sulla piattaforma Ginger con un obiettivo iniziale di 4mila euro. Le donazioni resteranno aperte fino al 1° ottobre 2026 e serviranno a rendere agibile e attrezzata la prima delle tre aule potenzialmente disponibili. Lo spazio sarà messo a disposizione degli allievi della Banda, dei giovani musicisti, della scuola e delle persone coinvolte nei percorsi di musicoterapia.

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🎶 Alla comunità viene chiesto di raccogliere 2.800 euro

La campagna utilizza la formula “O tutto o niente” ed è sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Alla comunità viene chiesto di raggiungere il 70% dell’obiettivo, pari a 2.800 euro. Una volta raggiunta questa soglia, la banca verserà il restante 30%, cioè 1.200 euro. La Bcc sostiene inoltre i costi della piattaforma e della formazione necessaria alla Banda per organizzare il crowdfunding. «Il contributo della banca diventa un moltiplicatore dell’impegno della comunità», ha spiegato il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. La collaborazione, secondo Scazzosi, punta a riunire associazioni, cittadini, scuola e realtà locali attorno a una risposta concreta ai bisogni del territorio. È possibile partecipare attraverso la pagina della raccolta “La musica che include”.

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🎼 Un’aula per lezioni, prove e musicoterapia

Il primo intervento riguarderà una sala polifunzionale. Dei 4mila euro previsti, 500 saranno utilizzati per la controsoffittatura e l’isolamento termico, 2.500 per insonorizzare le pareti e mille per acquistare arredi e strumenti. La dotazione comprenderà una tastiera, una chitarra acustica, piccoli amplificatori e strumenti ritmici Orff utilizzabili anche nelle attività terapeutiche. I locali hanno soffitti alti circa quattro metri. La controsoffittatura permetterà di migliorare l’acustica e ridurre i consumi per il riscaldamento, mentre l’insonorizzazione proteggerà le attività dai rumori esterni e consentirà di svolgere gli incontri di musicoterapia in un ambiente più raccolto. La Banda utilizzerà l’aula per i propri corsi e la metterà a disposizione di giovani musicisti e piccoli gruppi del territorio che hanno bisogno di un luogo attrezzato per provare. Sono previsti anche percorsi individuali di musicoterapia per bambini e adulti con fragilità o disabilità.

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🏫 La collaborazione con la Scuola Anna Frank

Il progetto comprende una collaborazione con la Scuola secondaria Anna Frank di Varese, con lezioni individuali e laboratori extrascolastici. «Non vogliamo limitarci a creare una semplice sala prove», ha sottolineato Marco Ambrosetti, presidente della Banda Musicale G. Verdi di Capolago. L’obiettivo è realizzare un luogo capace di adattarsi alle persone e alle loro necessità, nel quale la musica possa diventare occasione di crescita, relazione e inclusione. Dopo la chiusura della campagna saranno ordinati i materiali e gli strumenti. I lavori di insonorizzazione e preparazione sono previsti nel mese di ottobre.

Entro gennaio la prima sala dovrebbe essere allestita e collaudata, per poi ospitare i laboratori e le sedute di musicoterapia. Le eventuali somme raccolte oltre il primo obiettivo saranno destinate alla sistemazione delle altre due aule. La prima stanza rappresenta quindi l’inizio di un progetto più ampio: recuperare progressivamente gli spazi dell’ex Scuola Baracca e aprirli alla comunità, perché, come ricorda la campagna, «ogni nota e ogni persona conta».

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