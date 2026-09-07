Magenta, 17enne fermato con un manganello telescopico: denunciato

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A Magenta un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di un manganello telescopico. Il controllo è avvenuto domenica sera, durante uno dei posti predisposti per verificare la circolazione stradale nell’ambito del servizio straordinario organizzato tra Magenta e Abbiategrasso.

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I militari delle Stazioni locali, affiancati dalle Squadre di intervento operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, hanno fermato il minorenne e, durante gli accertamenti, hanno rinvenuto lo strumento, il cui porto è vietato. Al termine delle verifiche il 17enne è stato deferito in stato di libertà per la violazione della normativa sulle armi. L’intervento rientra nell’operazione serale e notturna avviata per prevenire i reati predatori e rafforzare i controlli sulle strade del Magentino e dell’Abbiatense.

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