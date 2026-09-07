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Ossona, inaugurato il nuovo DAE, anche pediatrico, al parco di piazza Aldo Moro

Redazione CNNZ
Dae,Ossona. Ossona, inaugurato il nuovo DAE, anche pediatrico, al parco di piazza Aldo Moro - 07/09/2026
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A Ossona un nuovo defibrillatore utilizzabile sugli adulti e sui bambini è stato inaugurato domenica 6 settembre all’ingresso del parco giochi di piazza Aldo Moro. Il DAE è stato donato alla comunità dalle associazioni Ossonainsieme Aps e Gruppo podistico Quelli della Via Baracca, che hanno presentato il dispositivo nel corso della cerimonia organizzata domenica mattina. La collocazione accanto al parco mette a disposizione un nuovo presidio salvavita in uno spazio pubblico frequentato anche da famiglie e bambini. Il defibrillatore automatico esterno è in grado di analizzare il ritmo cardiaco e indicare se sia necessario erogare una scarica, guidando chi lo utilizza attraverso le diverse fasi dell’intervento.

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L’iniziativa ha riunito due realtà associative molto conosciute in paese e attive in ambiti differenti. Ossonainsieme svolge attività rivolte soprattutto agli anziani, mentre Quelli della Via Baracca riunisce i podisti ossonesi ed è presente da anni nelle manifestazioni sportive e aggregative del territorio. Le due associazioni hanno scelto di collaborare per dotare piazza Aldo Moro di uno strumento utilizzabile anche nelle emergenze pediatriche, una caratteristica particolarmente significativa considerando la vicinanza del parco giochi. La presenza del DAE può permettere di intervenire tempestivamente in attesa dei soccorsi sanitari: davanti a una persona colpita da arresto cardiaco resta comunque fondamentale effettuare immediatamente la chiamata al 112 e seguire le indicazioni fornite dalla centrale operativa.

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