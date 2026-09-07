Abbiategrasso, fuggono in moto all’alt dei carabinieri: inseguiti, bloccati  e trovati con coltello e hashish

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Ad Abbiategrasso due giovani di 24 e 25 anni sono stati denunciati dopo essere fuggiti in moto davanti a un posto di controllo dei carabinieri. I militari hanno intimato l’alt al motociclo durante il servizio straordinario svolto domenica sera, ma il conducente ha proseguito la marcia dando inizio a un breve inseguimento. La fuga è terminata poco dopo, quando i carabinieri sono riusciti a fermare i due giovani, entrambi residenti ad Abbiategrasso, incensurati. Nel corso delle perquisizioni personali e del controllo del mezzo sono stati trovati un coltello con una lama di 6 centimetri e circa 7 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di armi e segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Il coltello e la droga sono stati sottoposti a sequestro.

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