Soccorso a Corbetta. In barella dal balcone del quinto piano

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In questo momento, poco dopo le 22.30, a Corbetta, in uno degli appartamenti del quartiere Marsala, tra via Repubblica e via Villoresi, i Vigili del fuoco e i soccorritori della Croce Bianca e dei Volontari di Arluno, con due ambulanze, stanno effettuando l’evacuazione di una signora che ha avuto un problema in casa. Non sappiamo se si sia trattato di un incidente domestico o di un malore, ma è stato necessario evacuarla, dopo averla immobilizzata, dal balcone sito al quinto piano, con l’autoscala dei vigili del fuoco di Legnano. Si tratta di una signora sulla quarantina. Non abbiamo notizie sulle sue condizioni , ma attualmente è nelle mani dei soccorritori.

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Accade spesso, specie se il soccorso avviene ai piani alti che non sia possibile portare la barella al piano terreno. Le cause possono essere diverse: dalla necessità di immobilizzare il paziente in posizione orizzontale mentre la barella rigida non entra in ascensore, e che il giro scala sia troppo stretto per permettere una discesa sicura portando la barella a braccia. In questi casi, le autoscale sono il metodo più sicuro sia per fare accessi agli appartamenti che hanno le porte chiuse dall’interno, sia per portare a terra pazienti immobilizzati.

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L’operazione necessità però di un notevole dispiego di forze. I mezzi dei vigili del fuoco sono tre, così come le squadre: due a supporto e una che utilizza l’autoscala. Necessaria anche la presenza delle forze dell’ordine, che possono certificare che i possibili danni effettuati per entrare in casa, o per portare fuori il paziente, sono giustificati dall’emergenza.

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Anche la presenza di più di una ambulanza è normale in questi casi perchè le squadre sono formate, specie in estate, da due soccorritori, mentre per il tipo di operazione c’è bisogno di più personale. Una squadra si occuperà del trasporto e l’altra sarà a disposizione dei vigili del fuoco che stanno compiendo uno sforzo fisico importante. Non bisogna mai dare per scontato che un soccorso fatto bene sia per questo anche facile.