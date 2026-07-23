Milano, violenza sessuale al Parco delle Cave: 26enne nordafricano arrestato dalla Polizia

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Milano, Baggio. Lo scorso 4 luglio, verso le 19, una donna di 39 anni, italiana, che faceva jogging con le cuffiette, ha subito una aggressione sessuale al parco delle cave da parte di un giovane nordafricano. È riuscita a difendersi, mordendogli una mano, e mettendolo in fuga ed è stata poi soccorsa da una passante che ha chiamato il 112. Oggi la notizia dell’arresto, eseguito il 21 luglio.

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L’ uomo, di 26 anni, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Polizia milanese. Gli agenti lo hanno rintracciato in zona San Siro Segesta e lo hanno portato in carcere. Il giovane nordafricano è regolarmente presente in Italia, dopo essere entrato irregolarmente, e non ha altri precedenti, oltre al reato di immigrazione clandestina. Lavora come operaio. È gravemente indiziato dell’aggressione avvenuta la sera del 4 luglio.

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Le prime volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano intervenute sul posto dopo la chiamata al Numero unico di emergenza e hanno effettuato i primi sopralluoghi. Dopo aver raccolto la querela della donna, gli investigatori della Squadra mobile Sezione specializzata in reati sessuali hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel Parco delle Cave. Nei filmati è stato individuato un uomo con caratteristiche somatiche compatibili con quelle descritte dalla vittima, ripreso mentre si allontanava precipitosamente dal parco mentre si copriva il volto con una maglietta. Ad un certo punto la ha tolta, e il suo viso è stato ripreso dalle telecamere.

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Gli agenti hanno cosí ricostruito il percorso seguito durante la fuga e acquisito le registrazioni di altre telecamere, che lo riprendevano con il volto scoperto. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 26enne ha avvicinato la donna mentre correva, farfugliandole qualcosa che la donna non ha compreso, prima di scaraventarla a terra. L’ha poi palpeggiata violentemente nelle parti intime. Fortunatamente la vittima è riuscita a reagire e a metterlo in fuga.