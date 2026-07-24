Auto danneggiate a Rho, condannati Pino ’o pazzo e gli amici

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Dopo i danneggiamenti alle auto in via Molino Prepositurale, a Rho, l’attore Artem Tkachuk, che interpreta Pino o’pazzo nella serie televisiva “Mare Fuori”, e gli altri tre giovani arrestati con lui, sono stati condannati a un anno di reclusione. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato davanti al Tribunale di Milano. Per tutti l’accusa era di danneggiamento plurimo e aggravato. La pena è stata sospesa, a condizione che entro sei mesi siano risarciti i proprietari delle vetture danneggiate.

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I fatti risalgono alla notte tra il 20 e il 21 maggio, avevamo raccontato il fatto in un articolo precedente. Una donna aveva chiamato la Polizia dopo aver visto quattro giovani colpire con calci e pugni alcune automobili parcheggiate. Due Volanti del commissariato di Rho avevano intercettato poco dopo il gruppo, composto da ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Tra loro c’era Tkachuk, l’attore italo-ucraino. Erano state danneggiate almeno quattro vetture: una Peugeot, una Dacia, una Renault e una Fiat 500.

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Durante l’intervento Tkachuk aveva rivolto frasi offensive e minacciose agli agenti ed era stato denunciato anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Davanti al giudice si è scusato. I difensori dei quattro giovani avevano chiesto l’assoluzione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la certezza che i danni fossero stati provocati dagli imputati, fermati dalla Polizia in una strada vicina. Il Tribunale ha invece inflitto a tutti la stessa pena.

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