Milano, stazione Centrale: la valigia sparisce ma la vedono i poliziotti

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A Milano, in Stazione Centrale, un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver tentato di rubare una valigia a un cittadino filippino in piazza Duca d’Aosta. L’episodio è avvenuto mercoledì 8 luglio nella zona della Stazione Centrale, dove il passaggio continuo di viaggiatori e pendolari rende particolarmente delicata l’attività di controllo contro i furti con destrezza. L’uomo avrebbe cercato di impossessarsi del bagaglio della vittima.

🚓 L’intervento dei poliziotti

A bloccarlo sono stati due poliziotti, intervenuti durante il tentativo di furto. Il cittadino marocchino è stato fermato e arrestato. La vittima, un cittadino filippino, era stata presa di mira mentre si trovava nell’area di piazza Duca d’Aosta. Restano da chiarire gli ulteriori dettagli dell’episodio, compresa l’esatta dinamica del tentativo di sottrazione della valigia e l’eventuale esito dell’udienza di convalida. L’arresto rientra nei controlli svolti nell’area della Stazione Centrale, uno dei punti più sensibili della città per il transito di residenti, turisti e viaggiatori.

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