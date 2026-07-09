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Milano, Zona Morivione: minaccia una donna con un coccio di bottiglia

Redazione CNNZ
Morivione. Milano, Zona Morivione: minaccia una donna con un coccio di bottiglia - 09/07/2026
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A Milano un 31enne nigeriano è stato bloccato dalla polizia dopo aver minacciato una donna con un coccio di bottiglia in via ia Ruggero Bonghi, tra Tibaldi e Morivione. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 8 luglio, intorno alle 21.37. L’uomo aveva in mano un pezzo di bottiglia rotto e lo avrebbe usato per minacciare una donna tentando di farsi consegnare il telefono.

🚓 Gli agenti vedono la scena e intervengono

A notare quanto stava accadendo sono stati alcuni poliziotti, che sono intervenuti in via Bonghi e hanno fermato il 31enne. La donna è stata messa in sicurezza e l’uomo è stato identificato. Al momento non sono stati indicati ulteriori dettagli sull’eventuale ferimento della vittima, né sull’esito degli accertamenti successivi all’intervento.

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