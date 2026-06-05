Arona, al Sancarlone si gioca sul serio: bambini a caccia di dettagli

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Ad Arona, sul Lago Maggiore, il Sancarlone apre ai bambini con una caccia al dettaglio dedicata alla storia di San Carlo Borromeo. L’appuntamento è per sabato 13 giugno 2026, dalle 15 alle 17, alla Statua di San Carlo Borromeo. L’iniziativa è pensata per bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni e trasforma la visita al monumento in un percorso fatto di indizi, osservazione e piccoli giochi da vivere insieme alle famiglie. L’attività si svolge al Colosso di San Carlo Borromeo, sul colle di Arona, in provincia di Novara. Il monumento, conosciuto come “Sancarlone”, domina da oltre tre secoli il paesaggio del Lago Maggiore ed è uno dei simboli più riconoscibili del territorio.

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Una visita formato famiglia

La proposta nasce per raccontare la vita di San Carlo Borromeo e la storia della grande statua in modo più diretto rispetto a una visita tradizionale. I partecipanti saranno guidati in una caccia al dettaglio, con tappe pensate per far osservare particolari del monumento e collegarli al contesto storico e artistico della sua realizzazione. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla storia attraverso un’esperienza concreta, senza trasformare la visita in una lezione frontale. Il gioco diventa quindi il modo per scoprire il monumento, fare attenzione ai dettagli e condividere il percorso con gli adulti. L’iniziativa è realizzata da Archeologistics, impresa sociale che gestisce la Statua di San Carlo per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del luogo.

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Il legame con la Statua della Libertà

Durante l’attività sarà raccontata anche una delle curiosità più note legate al Sancarlone: il riferimento simbolico con la progettazione della Statua della Libertà. Un dettaglio che aggiunge un elemento di sorpresa alla visita e permette di collegare il monumento di Arona a una storia più ampia, capace di incuriosire anche chi lo conosce già. La visita diventa così un’occasione per guardare con occhi diversi un luogo spesso attraversato come meta panoramica o turistica, ma ricco di particolari storici e artistici.

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Prenotazioni e tariffe

L’appuntamento è in programma sabato 13 giugno 2026, dalle 15 alle 17, alla Statua di San Carlo Borromeo di Arona. La partecipazione costa 7 euro per gli adulti, 5 euro per bambine e bambini dai 6 ai 16 anni ed è gratuita per i bambini da 0 a 5 anni. Le prenotazioni si effettuano attraverso il sito di Archeologistics. Per informazioni sono disponibili l’indirizzo statuasancarlo@ambrosiana.it e il numero 328 8377206.