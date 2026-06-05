Come controllare i punti patente: novità e decurtazione

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Controllare i punti della patente aiuta a guidare con maggiore consapevolezza e a evitare brutte sorprese dopo una multa. Il sistema a punti premia gli automobilisti prudenti e punisce le infrazioni più pericolose. Facciamo chiarezza.

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Come si controllano i punti della patente

La verifica del saldo punti della patente richiede pochi minuti e si può fare attraverso diversi canali ufficiali. Il metodo più rapido passa dal Portale dell’Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo la registrazione, basta inserire i dati personali e il numero della patente per accedere all’area riservata.

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Dopo una violazione del Codice della Strada, infatti, il Ministero invia una comunicazione ufficiale una volta concluso l’iter della sanzione. La notifica arriva quando il verbale diventa definitivo, quindi dopo il pagamento della multa, oppure allo scadere dei termini per il ricorso.

Il meccanismo dei punti patente

Ogni patente di guida parte da una dotazione iniziale di 20 punti. Il punteggio diminuisce quando il conducente commette infrazioni previste dal Codice della Strada. Le violazioni più gravi comportano decurtazioni più pesanti, insieme alle relative sanzioni economiche.

L’articolo 126-bis del Codice della Strada elenca tutte le infrazioni che fanno perdere punti. Tra le più frequenti compaiono:

l’uso del cellulare durante la guida, con una perdita di 5 punti;

il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che comporta 5 punti in meno;

il superamento dei limiti di velocità tra 10 e 40 km/h, con decurtazione di 3 punti;

il superamento dei limiti tra 40 e 60 km/h, che porta via 6 punti;

la circolazione contromano, punita con la perdita di 4 punti;

il mancato rispetto della precedenza (sono molti gli incidenti che riguardano le precedenze), con decurtazione di 5 punti;

la guida in stato di ebbrezza entro determinati limiti alcolemici, che comporta 10 punti in meno.

Le autorità applicano la decurtazione a seguito della definizione della sanzione. In presenza di più infrazioni accertate nello stesso momento, il totale dei punti sottratti non supera i 15 punti. Il limite salta quando una delle violazioni prevede la sospensione o la revoca della patente.

Per i neopatentati le regole sono maggiormente severe: durante i primi tre anni dal conseguimento della patente, ogni violazione comporta una decurtazione doppia. Chi utilizza il cellulare al volante, per esempio, rischia di perdere 10 punti invece di 5.

Come si recuperano i punti della patente

Il Codice della Strada prevede diverse modalità per recuperare il punteggio e tornare alla soglia iniziale.

Le principali tipologie si dividono in:

corsi da 12 ore per i titolari di patente A e B, con recupero di 6 punti;

corsi da 18 ore per conducenti professionali con patenti C, D, E, CQC o CAP, con recupero di 9 punti.

Durante le lezioni gli istruttori affrontano argomenti legati alla sicurezza stradale, alla segnaletica, alle norme di comportamento e alle responsabilità del conducente. Ampio spazio viene dedicato anche agli effetti dell’alcol e della stanchezza sulla guida.

Al termine del corso, l’autoscuola comunica la frequenza alla Motorizzazione Civile, che aggiorna il saldo punti. I costi variano in base alla categoria della patente e alla struttura scelta, con cifre che oscillano generalmente tra 180 e 290 euro.