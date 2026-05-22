Abbiategrasso, crisi BCS: Cecchetti porta il caso al Governo

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La crisi della BCS di Abbiategrasso arriva in Parlamento con un’interrogazione presentata dall’onorevole Fabrizio Cecchetti al Governo. Il deputato lombardo della Lega ha chiesto l’intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero del Lavoro per seguire da vicino una vertenza che riguarda una delle realtà industriali storiche del territorio.

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Al centro dell’iniziativa ci sono il futuro produttivo dell’azienda, la tutela dei lavoratori e la necessità di aprire un tavolo di crisi ufficiale. BCS, per Abbiategrasso e per il comprensorio, non è solo una fabbrica: è un pezzo di storia industriale, con competenze e professionalità costruite in decenni di attività.

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🏭 La vertenza BCS entra nell’agenda del Governo

Cecchetti ha spiegato di aver presentato l’interrogazione ai ministri competenti perché la situazione coinvolge “centinaia di lavoratori e le loro famiglie”. La richiesta è quella di un intervento immediato, con un tavolo istituzionale che permetta di monitorare l’evoluzione della crisi e accompagnare un possibile rilancio.

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Il punto politico e territoriale sollevato dal deputato è chiaro: Abbiategrasso e il territorio non possono permettersi di perdere uno dei principali presidi industriali della zona. Per questo, secondo Cecchetti, servono strumenti concreti per salvaguardare la continuità produttiva, mantenere i livelli occupazionali e favorire l’arrivo di nuovi investitori.

🏛️ Cecchetti: “Difendere il lavoro significa difendere il territorio”

“Difendere il lavoro significa difendere il territorio”, ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Nel suo intervento ha richiamato il valore industriale della BCS e la necessità che le istituzioni non restino spettatrici.

La presa di posizione porta la vertenza su un piano nazionale e dà una sponda istituzionale ai lavoratori e al territorio. Ora la richiesta è che il Governo apra un confronto formale, con l’obiettivo di non disperdere produzione, competenze e occupazione.