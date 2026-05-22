Milano, incidente, il furgone del pane finisce di traverso: alba di code verso l’autostrada

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A Milano un incidente tra un furgone che trasportava pane e un’auto ha bloccato l’alba tra viale Scarampo e via Guglielmo Silva. La chiamata al 112 è arrivata alle 5.21, quindi lo scontro è avvenuto pochi istanti prima. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e Polizia Locale di Milano. Il conducente dell’auto è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Viola Milano e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, dove è arrivato alle 6.25. Le conseguenze più pesanti, oltre al ferito, si sono viste sulla viabilità: il traffico verso l’ingresso autostradale è stato interessato da lunghe code.

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🚒 L’intervento dei vigili del fuoco e l’autogru

La centrale dei vigili del fuoco di via Sardegna ha registrato l’intervento alle 5.29. Le squadre sono arrivate all’incrocio tra viale Scarampo e via Silva, dove lo scontro aveva coinvolto il furgone per il trasporto del pane e l’autovettura. Per rimuovere il mezzo pesante è stato necessario il supporto dell’autogru dei vigili del fuoco. L’intervento, nelle prime comunicazioni operative, risultava ancora in corso. Sul posto è stata inviata anche una squadra dei vigili del fuoco di Milano Messina.

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🚓 Code e linee Atm deviate

La Polizia Locale di Milano è intervenuta per i rilievi e per la gestione della circolazione. L’incidente ha creato problemi importanti in una fascia oraria già delicata per chi si muove verso gli svincoli e l’accesso autostradale. Anche Atm è stata costretta a deviare alcune linee di servizio nella zona interessata dall’intervento. La dinamica dello scontro sarà ricostruita dagli agenti della Polizia Locale sulla base dei rilievi effettuati sul posto.

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