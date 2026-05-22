Marcallo con Casone, quando i sindaci salgono sul palco con i Gamba de Legn

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A Marcallo con Casone il 12 giugno musica e solidarietà si incontrano nella tensostruttura di via Gaetano Vitali con il concerto benefico “Hub Music Lab for Kigali”. Sul palco, dalle 21, ci saranno Gente in Comune, conosciuta come la Band dei Sindaci d’Italia, e i Gamba de Legn, storica formazione dialettale della provincia milanese.

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L’ingresso sarà gratuito. Il titolo scelto per la serata, “Gente in Gamba”, gioca proprio sull’incontro tra le due realtà musicali e sul senso dell’iniziativa: usare la musica come motore di solidarietà. Il progetto guarda a Kigali, in Ruanda, dove Gente in Comune sta sostenendo un percorso legato alla formazione musicale e tecnica dei giovani.

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🎶 Una serata tra palco, territorio e solidarietà

Gente in Comune è una formazione nata dall’esperienza di amministratori locali dell’ovest Milano e musicisti. La band porta nelle piazze, nei teatri e nelle comunità un repertorio pensato per unire generazioni diverse, con canzoni italiane note e brani originali.

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Negli anni il gruppo ha legato la propria attività anche a iniziative benefiche, raccolte fondi e progetti sociali. Il concerto di Marcallo con Casone rientra in questa linea: non solo una serata musicale, ma un appuntamento costruito attorno a una finalità concreta.

🎸 I Gamba de Legn e la memoria musicale milanese

Accanto a Gente in Comune ci saranno i Gamba de Legn, band nata nel 1987 e legata alla musica dialettale milanese. Il gruppo ha costruito la propria identità mescolando folk, rock e blues, con testi in dialetto e in italiano.

La loro storia è legata alle piazze della provincia milanese e a un modo di raccontare il territorio che passa da ironia, tradizione e musica dal vivo. Dai primi demo degli anni Novanta agli album successivi, i Gamba de Legn sono diventati un riferimento per chi segue la scena popolare e dialettale lombarda.

🌍 Hub Music Lab for Kigali

Il progetto Hub Music Lab for Kigali punta a sostenere un percorso musicale e formativo in Ruanda. Secondo quanto già emerso nelle iniziative promosse da Gente in Comune, l’obiettivo è mettere a disposizione competenze, strumenti e supporto tecnico per aiutare giovani musicisti a imparare, produrre e organizzare musica.

La serata del 12 giugno, quindi, porta a Marcallo con Casone un appuntamento leggero nella forma, ma con un contenuto solidale preciso. La tensostruttura di via Gaetano Vitali diventa il punto d’incontro tra musica locale, memoria del territorio e un progetto che guarda fuori dai confini lombardi.