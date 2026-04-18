Morimondo, Cori in Abbazia torna il 9 maggio: 38ª edizione alle 20.45

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A Morimondo sabato 9 maggio torna Cori in Abbazia, rassegna corale in programma alle 20.45 nell’Abbazia Cistercense. La 38ª edizione mette insieme il Coro Prealpi di Villa Pedergnano di Erbusco e il Corotrecime Città di Abbiategrasso, formazione che organizza l’appuntamento e che quest’anno lo ripropone in una delle cornici più riconoscibili del territorio. Nella locandina compare anche l’indicazione dell’offerta libera per l’Abbazia, mentre la manifestazione viene annunciata con la collaborazione della Parrocchia, del Comune e della Pro Loco di Morimondo.

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🎶 Un appuntamento che torna da quasi quarant’anni

Non si tratta di una serata nata ieri. Sul proprio sito il Corotrecime ricorda che Cori in Abbazia prende avvio nel 1987 proprio a Morimondo, con un doppio obiettivo: valorizzare le migliori espressioni della coralità e far conoscere un luogo di forte richiamo storico e architettonico. La Fondazione dell’Abbazia, dal canto suo, sottolinea che la chiesa di Morimondo ha una acustica particolarmente adatta ai concerti di musica classica, sacra e alle rassegne di canto corale. È anche per questo che l’appuntamento del 9 maggio mantiene un suo peso specifico nel calendario culturale della zona.

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Accanto al Corotrecime, coro amatoriale a voci maschili nato ad Abbiategrasso nel 1954 e diretto da Stefano Piloni dal marzo 2025, salirà il Coro Prealpi di Villa Pedergnano, realtà corale maschile fondata nel 1970 a Erbusco e guidata da Paolo Tosoni dal luglio 2018. Per Morimondo si prepara quindi una serata costruita su due gruppi con radici solide, dentro una tradizione che continua a legare musica, territorio e identità locale.

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