Corbetta riaccende il fango: sabato 18 aprile il park torna in pista

Letture: 2.341

Corbetta sabato 18 aprile torna protagonista per gli appassionati del fuoristrada con una giornata di piste aperte al Corbetta Park Milano, realtà conosciuta nella zona Ovest per le attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Oggi l’aertura su due fasce orarie, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, con accesso alle piste baby, junior e adulti. L’indicazione pratica, quella da non perdere per chi vuole partecipare, è la prenotazione al numero 3388437321.

Inserzioni

🏁 Una giornata per chi vuole tornare a sporcare le ruote

Il Corbetta Park Milano si trova in via Zanella 33, a Corbetta, e negli ultimi mesi ha continuato a comparire online come punto di riferimento per le attività off-road della zona. Nelle presentazioni pubbliche della struttura si parla infatti di aperture per giri liberi e di iniziative collegate alla Baby Bike School, con percorsi e momenti pensati per i più piccoli accanto agli spazi usati dagli adulti. Il taglio dell’iniziativa di sabato 18 aprile, almeno da quanto si vede nella comunicazione diffusa, è proprio questo: una giornata aperta a più livelli, con aree separate e una formula che punta a mettere insieme passione, allenamento e divertimento.

Inserzioni

Per chi arriva da fuori comune, il park viene segnalato come facilmente raggiungibile dalla zona di Milano anche passando dall’uscita Arluno della Milano-Torino oppure dalla Statale 11 in direzione Novara. Al momento, per questa apertura, l’informazione centrale resta quella della prenotazione, senza altri dettagli pubblici su eventuali costi o modalità di accesso diffusi nella locandina. Prima di partire conviene quindi verificare direttamente con gli organizzatori disponibilità e indicazioni aggiornate.

Inserzioni