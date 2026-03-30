Valle Soana, Torino. Nominata Mara Dadone e online il nuovo sito turistico

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In Valle Soana è iniziata una nuova fase della promozione turistica con la nomina della destination manager e l’attivazione del nuovo sito ufficiale della destinazione. Il territorio dei Comuni di Ronco Canavese, Ingria e Valprato Soana mette così in campo due strumenti concreti per rafforzare comunicazione, accoglienza e visibilità, dentro un percorso di sviluppo costruito negli ultimi anni insieme agli enti locali, agli operatori e alla comunità.

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La nuova organizzazione punta a rendere più chiara e riconoscibile l’offerta della valle, dal sistema dei borghi alle attività outdoor, passando per eventi, percorsi e proposte stagionali. Si tratta di un passaggio operativo che consolida una strategia già avviata e che ora entra in una fase più strutturata, sostenuta anche da finanziamenti dedicati e dall’introduzione dell’imposta di soggiorno.

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🌄 Una figura per coordinare la promozione

La nuova Junior Destination & Communication Manager è Mara Dadone, scelta al termine di una selezione nazionale che ha coinvolto candidati da tutta Italia. Il percorso ha previsto colloqui e anche un workshop immersivo direttamente in Valle Soana. Dadone, laureata in Design of Sustainable Tourism System, è stata incaricata da marzo 2026 e affianca enti e operatori nelle attività di comunicazione, promozione, accoglienza e informazione turistica. L’obiettivo è dare continuità a un lavoro che finora si è sviluppato attraverso un processo partecipativo tra amministrazioni, imprese e territorio. In questo quadro si inserisce anche il brand “Una valle fantastica”, già diventato il riferimento della comunicazione locale e della costruzione dell’identità turistica della valle.

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🗺️ Online il nuovo portale e arriva anche la mappa

Tra i tasselli principali del piano c’è il nuovo portale Visit Valle Soana, pensato come hub centrale della destinazione e affiancato al sito vallesoana.it. Il nuovo spazio digitale non si presenta solo come una vetrina, ma come uno strumento pensato per raccogliere in modo ordinato le informazioni utili a visitatori e operatori. All’interno trovano spazio percorsi, borghi, attrazioni culturali, attività all’aria aperta, eventi e servizi del territorio. Il portale dedica inoltre sezioni specifiche alle esperienze stagionali e ad alcuni temi che la valle considera identitari: bellezza, lentezza e accoglienza. L’idea è accompagnare il visitatore nella pianificazione del soggiorno in modo più semplice e immediato, rafforzando il posizionamento della Valle Soana come meta riconoscibile e coerente.

Accanto al sito è in fase di realizzazione anche una nuova mappa turistica, già disponibile online in una prima versione. Si tratta di una revisione degli strumenti esistenti, aggiornata per raccontare il territorio in modo più accessibile e coordinato con la nuova identità di destinazione. La mappa sarà distribuita nei prossimi mesi e andrà a completare il sistema di comunicazione e accoglienza costruito attorno al progetto turistico della valle. A supportare il territorio in questo percorso c’è anche la rete di imprese DEDE Destination Design, costituita da Ideazione, Studiowiki e Itur, coinvolta nei processi legati al piano strategico di sviluppo turistico, alla comunicazione e all’informazione per i visitatori.