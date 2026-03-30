Lombardia, una domenica di fuoco: 10 incendi boschivi in poche ore

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In Lombardia la giornata di domenica 29 marzo si è chiusa con una lunga serie di incendi boschivi che hanno impegnato squadre e mezzi dei Vigili del fuoco in diverse province. Il coordinamento delle operazioni è stato gestito dal Centro Operativo Regionale antincendio boschivo di Curno, con l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco dei comandi provinciali e dei volontari AIB. I roghi hanno interessato in particolare le aree di Bergamo, Como, Varese e Lecco, mentre in più scenari le operazioni sono proseguite anche dopo lo spegnimento per escludere la presenza di focolai residui e limitare il rischio di riattivazioni. Per la popolazione, secondo quanto comunicato, non si sono registrate particolari criticità.

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🚒 Una giornata di interventi in più province

Nel dettaglio, a fine giornata risultavano spenti gli incendi boschivi di Ardesio, in provincia di Bergamo, e i due fronti aperti a Dosso del Liro, nel Comasco, rispettivamente nell’area sopra strada e in quella sotto strada. Erano invece ancora in fase di bonifica gli interventi ad Alzate Brianza e Asso, sempre in provincia di Como. La stessa situazione riguardava anche Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove le squadre sono rimaste al lavoro sia in località Coarezza sia in via Cristoforo Colombo. Operazioni di bonifica in corso anche a Colle Brianza, in provincia di Lecco, oltre che a Caronno Pertusella e Castel Seprio, sempre nella provincia di Varese. Il quadro restituisce una domenica particolarmente intensa sul fronte dell’antincendio boschivo regionale, con più scenari aperti quasi in contemporanea.

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⛑️ Bonifiche e controlli per evitare nuove riprese

La fase successiva allo spegnimento si è concentrata sulla messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco. In più zone, infatti, è stato necessario proseguire con le bonifiche per verificare l’assenza di braci o piccoli focolai ancora attivi, capaci di riaccendersi con facilità.

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Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, le condizioni meteo favorevoli alla propagazione degli incendi boschivi hanno reso ancora più importante il controllo finale dei terreni colpiti. Proprio per questo, in diversi comuni le squadre hanno continuato a presidiare le zone interessate anche dopo avere circoscritto le fiamme, con l’obiettivo di evitare nuove ripartenze e chiudere gli interventi in sicurezza.