Pontenuovo di Magenta, altri furti in abitazione. I ladri tornano nelle stesse case: domenica delle Palme da incubo nelle villette

Letture: 2.344

Pontenuovo di Magenta torna a fare i conti con i furti in abitazione. ieri, nella zona est della frazione, ieri mattina, domenica delle Palme, una banda composta da quattro o cinque persone ha preso di mira alcune villette con un’azione rapida e organizzata. Secondo le prime ricostruzioni raccolte, il gruppo avrebbe agito con modalità già viste in altri colpi simili. Uno dei componenti sarebbe rimasto in auto lungo la strada con il ruolo di palo, pronto a segnalare movimenti sospetti o l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, mentre gli altri si sarebbero introdotti nelle case scelte come obiettivo.

Inserzioni

🚔 Un blitz rapido nelle abitazioni

Una volta all’interno delle villette, i ladri hanno rovistato nei locali mettendoli a soqquadro. Dalle testimonianze emerge che le case colpite erano già finite nel mirino dei malviventi pochi mesi fa. Un particolare che aumenta la preoccupazione tra i residenti della zona, alle prese con episodi che, a loro dire, si stanno ripetendo con troppa frequenza. Questa volta il bottino sarebbe stato scarso, se non addirittura nullo, proprio perché nelle precedenti incursioni le abitazioni erano già state ripulite. A restare pesante è però il conto dei danni: porte forzate, infissi danneggiati e mobili messi a soqquadro. La quantificazione precisa è ancora in corso, ma i segni lasciati dal passaggio della banda risultano evidenti.

Inserzioni