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tir,morto. Milano, pedone investito da un TIR in piazza Ovidio ed è morto - 17/03/2026
MecenateMilano

Milano, pedone investito da un TIR in piazza Ovidio ed è morto

Redazione CNNZ
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A Milano, in piazza Ovidio all’incrocio con via Mecenate, un pedone è morto dopo essere stato investito da un TIR nel pomeriggio del 17 marzo. L’allarme alla centrale operativa del 112 è arrivato alle 14:22. Secondo le prime informazioni, l’uomo è deceduto a seguito dell’impatto mentre attraversava la strada.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale che hanno gestito la viabilità all’incrocio con via Mecenate e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Pochi minuti dopo l’incidente sono arrivati I vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, che si sono occupati di estrarre la vittima da sotto il Tir. Sono stati raggiunti poco dopo da un’automedica dell’AAT di Milano, e il medicoa bordonon ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’investito. I soccorritori dell’ambulanza della Misericordia si sono occupati anche dell’autista del Tir, un 57enne. Al momento in cui scriviamo, la vittima non risulta ancora identificata. Gli accertamenti sono in corso.

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