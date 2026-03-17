Milano, pedone investito da un TIR in piazza Ovidio ed è morto

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A Milano, in piazza Ovidio all’incrocio con via Mecenate, un pedone è morto dopo essere stato investito da un TIR nel pomeriggio del 17 marzo. L’allarme alla centrale operativa del 112 è arrivato alle 14:22. Secondo le prime informazioni, l’uomo è deceduto a seguito dell’impatto mentre attraversava la strada.

Inserzioni

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale che hanno gestito la viabilità all’incrocio con via Mecenate e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Pochi minuti dopo l’incidente sono arrivati I vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, che si sono occupati di estrarre la vittima da sotto il Tir. Sono stati raggiunti poco dopo da un’automedica dell’AAT di Milano, e il medicoa bordonon ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’investito. I soccorritori dell’ambulanza della Misericordia si sono occupati anche dell’autista del Tir, un 57enne. Al momento in cui scriviamo, la vittima non risulta ancora identificata. Gli accertamenti sono in corso.