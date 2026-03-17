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ruspa. Nerviano, la ruspa finisce nel fosso: operaio incastrato e salvato dai vigili del fuoco - 17/03/2026
NervianoMilano città metropolitana

Nerviano, la ruspa finisce nel fosso: operaio incastrato e salvato dai vigili del fuoco

Redazione CNNZ
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Questo pomeriggio, poco prima delle 15.52, in via Santa Maria, a Nerviano, si è verificato un infortunio sul lavoro in un cantiere edile. Un ruspista di 55 anni si è ferito cadendo in un fossato profondo circa 3 metri, insieme alla ruspa. Ad estrarlo dalla scomoda e pericolosa posizione sono intervenuti i Vigili del fuoco del distacamento di Rho, che hanno raggiunto la ruspa ribaltata e liberato l’operaio incastrato nella cabina.

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L’intervento dei vigili del fuoco

ruspa. Nerviano, la ruspa finisce nel fosso: operaio incastrato e salvato dai vigili del fuoco - 17/03/2026

L’uomo era cosciente ma aveva diverse ferite alle gambe. Dopo averlo estratto e caricato sulla barella, lo hanno consegnato ai soccorritori Volontari di Arluno. Dopo le prime cure prestate sul posto il medico dell’automedica lo ha accompagnato in ambulanza , in codice giallo, all’ospedale di Legnano. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Nerviano e i tecnici dell’Ats, per verificare se le norme di sicurezza erano state rispettate. La Procura della Repubblica di Milano è stata informata dell’accaduto.

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