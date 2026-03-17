Settimo Milanese. Incidente: scontro tra auto e moto a Seguro. 40enne in codice rosso

Secondo quanto riferito, nello scontro con l’auto il motociclista è stato sbalzato dala moto e ha battuto la testa e un braccio sull’asfalto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, mentre l’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre all’elisoccorso sono arrivati i soccorritori dell’Intervol di Milano, e un’auto infermieristica dell’AAT di MIlano.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.