Settimo Milanese. Incidente: scontro tra auto e moto a Seguro. 40enne in codice rosso
Questa mattina a Settimo Milanese, nella frazione di Seguro, dopo un incidente tra un’ auto e una moto, un 40 enne anni è stato trasportato da un elicottero del 118 in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. E’ successo in via Enrico Fermi poco prima delle 11:34, orario della chiamata alla centrale operativa del Nue 112.
Secondo quanto riferito, nello scontro con l’auto il motociclista è stato sbalzato dala moto e ha battuto la testa e un braccio sull’asfalto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, mentre l’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre all’elisoccorso sono arrivati i soccorritori dell’Intervol di Milano, e un’auto infermieristica dell’AAT di MIlano.