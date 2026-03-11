Milano, Lambrate: il cavo cade sul tram 27 e fa una fiammata

Letture: 3.234

A Milano, un principio di incendio è avvenuto questa mattina su un tram della linea 27 in via Marco Bruto, all’Ortica, zona Lambrate. L’allarme è scattato alle 9.19. Poco prima un cavo elettrico della linea aerea è caduto colpendo il convoglio e provocando una fiammata accompagnata da molto fumo. Secondo le prime informazioni operative, il tram era è all’altezza del civico 7 della via. Il tramviere ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia di Milano, la polizia locale di via Beccaria e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina.

Inserzioni

🚒 Intervento dei soccorsi e area messa in sicurezza

A supporto dei vigili del fuoco è intervenuta anche un’ambulanza di base della Croce Oro di Milano. I soccorritori sono rimasti sul posto per eventuali necessità sanitarie, ma l’evento non ha provocato feriti. Il principio d’incendio è stato gestito rapidamente e la situazione è stata messa sotto controllo. Le operazioni si sono concentrate sulla verifica del tram e della linea aerea che alimenta il convoglio. Restano in corso le verifiche tecniche per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza dell’infrastruttura.