Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

tram. Milano, Lambrate: il cavo cade sul tram 27 e fa una fiammata - 11/03/2026
MilanoLambrate

Milano, Lambrate: il cavo cade sul tram 27 e fa una fiammata

Redazione CNNZ
A Milano, un principio di incendio è avvenuto questa mattina su un tram della linea 27 in via Marco Bruto, all’Ortica, zona Lambrate. L’allarme è scattato alle 9.19. Poco prima un cavo elettrico della linea aerea è caduto colpendo il convoglio e provocando una fiammata accompagnata da molto fumo. Secondo le prime informazioni operative, il tram era è all’altezza del civico 7 della via. Il tramviere ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia di Milano, la polizia locale di via Beccaria e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina.

🚒 Intervento dei soccorsi e area messa in sicurezza

A supporto dei vigili del fuoco è intervenuta anche un’ambulanza di base della Croce Oro di Milano. I soccorritori sono rimasti sul posto per eventuali necessità sanitarie, ma l’evento non ha provocato feriti. Il principio d’incendio è stato gestito rapidamente e la situazione è stata messa sotto controllo. Le operazioni si sono concentrate sulla verifica del tram e della linea aerea che alimenta il convoglio. Restano in corso le verifiche tecniche per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza dell’infrastruttura.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

