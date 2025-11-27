Milano, al Museo Diocesano torna il Presepe del Gernetto, di Londonio: ingresso gratis il 2 dicembre

Letture: 3.546

A Milano, dal 2 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini riporta in esposizione il celebre Presepe del Germetto di Francesco Londonio, conosciuto come “Presepe del Gernetto”, arricchito quest’anno da tre nuove figure e due quinte sceniche restaurate grazie al sostegno di PwC Italia, che offrirà anche l’ingresso gratuito per tutti i visitatori nella giornata inaugurale di martedì 2 dicembre. L’allestimento natalizio sarà accompagnato da visite guidate e permetterà di scoprire uno degli ultimi presepi settecenteschi lombardi giunti quasi integri fino a

Inserzioni

Un presepe settecentesco unico nel suo genere

Dal 2 dicembre al 25 gennaio il Museo Diocesano riallestisce il Presepe del Gernetto, composto da circa sessanta figure sagomate, dipinte a tempera su carta e cartoncino. Si tratta di un capolavoro di Francesco Londonio (1723-1783), artista lombardo noto per le scene campestri, gli animali e i presepi. Quest’anno l’opera si arricchisce di tre nuove figure e due quinte sceniche, giunte al Museo grazie alla donazione di Raffaello Pini e restaurate per l’occasione con il contributo di PwC Italia. Martedì 2 dicembre, primo giorno di apertura, l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti.

Inserzioni

Il restauro e le nuove figure

I nuovi elementi – due personaggi, un asino, un ponte e un paesaggio – sono stati rinvenuti sul mercato antiquario e presentano le stesse caratteristiche stilistiche e le medesime iscrizioni sul retro delle figure già in collezione. Nel tempo erano stati oggetto di manomissioni e interventi impropri, con collanti non idonei che avevano alterato la cellulosa dei supporti, provocando acidità, cadute di colore, abrasioni, ridipinture e inserti estranei. L’intervento di restauro ha eliminato queste criticità, riportando i cinque elementi a una condizione il più possibile vicina all’originale.

Inserzioni

La storia del Presepe del Gernetto

Il presepe è stato eseguito probabilmente tra il settimo e l’ottavo decennio del Settecento e dal 2018 fa parte della collezione permanente del Museo Diocesano grazie alla donazione di Anna Maria Bagatti Valsecchi. È considerato l’ultimo esemplare settecentesco lombardo giunto pressoché integro fino a oggi. Fu commissionato dal conte Giacomo Mellerio, collezionista e amico di Londonio, proprietario della Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza. Da qui il nome “Presepe del Gernetto”, legato alla residenza brianzola dove l’opera venne originariamente collocata.

Visite guidate e mostre collegate

Martedì 2 dicembre sono previste due visite guidate al Presepe di Carta a cura di Nadia Righi, direttrice del Museo, e di Alessia Devitini, conservatrice: gli appuntamenti sono fissati alle 13.30 e alle 16.00. Con lo stesso biglietto, oltre al presepe e alla collezione permanente, i visitatori potranno vedere anche le due mostre in corso: “Lorenzo Lotto. La Natività. Dalla Pinacoteca Nazionale di Siena. Un Capolavoro per Milano 2025” (fino al 1° febbraio 2026), a cura di Axel Hémery e Nadia Righi, ed “Elio Ciol. Sguardi e silenzi” (fino al 15 febbraio 2026), a cura di Stefano Ciol.