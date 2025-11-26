A Sedriano il freddo non fa paura: con il concerto d’autunno ci pensa la banda a scaldare la serata

Letture: 1.604

Sabato 29 novembre a Sedriano, alle 21.15, il Corpo Musicale Sedrianese porta al Cineteatro Agorà il suo “Concerto d’autunno”, una serata dedicata alle colonne sonore più amate e al debutto di giovani musicisti. Una tradizione che apre gli eventi natalizi del paese e offre al pubblico un programma che unisce brani celebri e nuovi arrangiamenti per orchestra di fiati.

Un programma pieno di cinema

Dopo l’ottimo riscontro della tournée dell’Elisir d’amore, che aveva richiamato migliaia di persone nelle piazze del Magnetico, la banda torna sul palco con un repertorio completamente diverso. Il concerto propone infatti le musiche di alcuni dei più celebri compositori del cinema, da John Williams a Hans Zimmer, fino ad altri arrangiamenti che valorizzano il timbro dei fiati e delle percussioni.

Tra i brani in programma figurano “Hook – Capitan Uncino”, “Pirati dei Caraibi” e “La maschera di Zorro”, titoli che hanno segnato intere generazioni e che restano tra le colonne sonore più riconoscibili del grande schermo.

Il debutto degli allievi

La serata sarà anche l’occasione per vedere sul palco alcuni giovani allievi dei laboratori di musica d’insieme della scuola del Corpo Musicale Sedrianese. Preparati dal maestro Giacomo Monticelli, affiancheranno i musicisti della banda per la loro prima esibizione pubblica, un passaggio importante nella formazione musicale dei ragazzi e un momento significativo per tutta la comunità.

Il riconoscimento ai cittadini

Durante l’intervallo, l’Amministrazione comunale consegnerà attestati di riconoscenza a cittadini sedrianesi che si sono distinti per impegno sociale. Un gesto che la banda ha scelto di ospitare durante il concerto, sottolineando il valore comunitario della serata e il legame tra istituzioni, musica e territorio.

Direzione, accesso e informazioni

Il concerto è a ingresso gratuito e sarà diretto dal maestro Paolo Mella. L’appuntamento segna l’avvio ufficiale degli eventi che accompagneranno Sedriano verso il periodo natalizio. Per informazioni: info@corpomusicalesedrianese.it, www.corpomusicalesedrianese.it , tel.: 339 1540968