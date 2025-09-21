Boffalora sopra Ticino. Paura alla festa della Sucia: donna accoltellata in piazza

Letture: 5.883

Sono stati momenti di paura a Boffalora sopra Ticino nella mattinata di oggi, durante la festa della Sucia in piazza Matteotti, la tradizionale ricorrenza che segna la chiusura del canale Villoresi. Poco prima delle 10.15, una donna di 35 anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiarire. Dopo essere stata ferita, ha trovato la forza di correre verso uno degli stand della fiera, quello dell’Aicit, per chiedere aiuto.

Inserzioni

Li era presente il dottor Ivo Colombo che è stato il primo a prestarle soccorso. È stato chiamato il Nue 112 che ha inviato le ambulanze della Croce Bianca di Magenta e un secondo equipaggio a supporto. Non si sapeva infatti cosa fosse successo e se ci fossero altri feriti. A supporto è arrivata anche un’auto infermieristica di primo livello dell’AAT Milano, un’automedica da Pavia e l’elisoccorso da Milano.

🚓 Forze dell’ordine al lavoro

I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e polizia locale di Boffalora sono arrivati in piazza per raccogliere elementi, stabilire la dinamica dell’episodio e prevenire altri atti. La tensione era al massimo. Non si sa ancora se si è trattato di un atto singolo, oppure di un attentato, o di qualcosa d’altro. Questi sono giorni difficili, ogni cosa è possibile e al momento non è chiaro cosa sia successo né se l’aggressore sia stato individuato. Le indagini e le operazioni sono in corso.

Inserzioni

🚑 Trasporto in ospedale in elicottero

La donna è stata portata all’ospedale Niguarda di Milano in elicottero. È in codice giallo. Secondo le prime informazioni ricevute non si troverebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano sotto osservazione.

⏳ In attesa di aggiornamenti

La vicenda è ancora avvolta dall’incertezza. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i momenti che hanno preceduto l’accoltellamento e di chiarire la natura dell’aggressione. Al momento non si conoscono né i motivi né eventuali responsabilità. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.