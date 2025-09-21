Boffalora, delineato il contesto dell’accoltellamento, ma non si sa ancora chi sia la vittima

Letture: 3.800

La concitazione ha reso molto difficile il racconto dell’accoltellamento di questa mattina in piazza Matteotti, a Boffalora sopra Ticino. Sono passate diverse ore da quando abbiamo scritto l’articolo che parlava di quanto successo ma ancora non si conoscono le generalità e la nazionalità della donna accoltellata questa mattina e soccorsa dai volontari degli Stand della festa della Sucia. Si sa solo che forse è originaria del Kosovo e che a colpirla è stato il suo compagno, con due fendenti al torace. Al momento è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda.

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, erano sul posto e hanno ricostruito la vicenda. In queste ore la stanno delineando insieme ai magistrati. Hanno ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato per il delitto ma ancora non è stato comunicato nessun arresto, quindi dobbiamo pensare che il compagno della donna non sia ancora stato trovato, oppure che le difficoltà che riguardano l’identificazione della donna riguardino anche lui. Lo stanno cercando. Restiamo in attesa degli aggiornamenti.