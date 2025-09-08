Malpensa, allarme per: Boeing 737 costretto all’atterraggio d’emergenza

Letture: 2.590

Alle 18.19 di lunedì areu, la centrale operativa del 112, ha ricevuto una chiamata per un’emergenza in corso all’aeroporto di Malpensa. A bordo di un Boeing 737 in arrivo da Djerba , in Tunisia, era stato segnalato un finestrino danneggiato, circostanza che ha fatto scattare subito il protocollo di emergenza dell’aeroporto. Nei pressi della pista si sono schierati i vigili del fuoco, i mezzi sanitari e le squadre di soccorritori, con ambulanze pronte a intervenire. In pochi minuti l’aeroporto si è trovato organizzato per gestire una possibile criticità con centinaia di persone coinvolte e da evacuare.

L’aereo ha toccato terra poco dopo, intorno alle 18.30, senza problemi e senza feriti. Il rientro dell’allarme è stato immediato e i soccorritori hanno potuto lasciare la zona dopo la conferma che la situazione era sotto controllo. Non sono ancora chiare le cause della rottura del finestrino, che possono essere diverse e di natura tecnica. Ciò che resta certo è che l’applicazione rigorosa delle procedure di sicurezza ha permesso di essere pronti a qualsiasi eventualità, riducendo al minimo i rischi per passeggeri ed equipaggio.