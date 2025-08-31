Milano e maranza. Rapina in Darsena: 27enne ferito con una bottiglia e 2 arresti

Letture: 2.501

Nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 3.40, una grave rapina si è che si è consumata in piazza XXIV Maggio, nel pieno centro della movida milanese. Un marocchino 27enne è stato aggredito da tre uomini che hanno tentato di portargli via il telefono cellulare. L’attacco si è trasformato in una brutale aggressione e la vittima è stata colpita alla nuca con una bottiglia di vetro, la bottiglia si è rotta e i frammenti di vetro sono stati usati per colpirlo nuovamente, all’addome.

Inserzioni

🚑 I soccorsi

I tre aggressori sono fuggiti subito, ma la scena era stata vista ed è stato chiamto subito il112. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Buccinasco, che ha soccorso l’uomo. Dopo i primi minuti di cure è stato trasportato , in codice giallo, al pronto soccorso del Policlinico, dove è arrivato poco dopo le 4. E’ tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita.

🚔 L’intervento dei Carabinieri

Insieme ai soccorritori sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione Milano Porta Magenta, supportati dalla Compagnia Intervento Operativo del 4° Battaglione “Veneto”. Le pattuglierafforzate erano già impegnate nei controlli notturni del week end, nell’area della Darsena. I militari hanno individuato subito due degli aggressori, e li hanno bloccati. si tratta di un 24enne con cittadinanza italiana edi un 20enne tunisino. I soliti maranza. i due sono stati arrestati in flagranza differita, e accusati di rapina aggravata in concorso. Un terzo complice per il momento è invece riuscito a fuggire, ma è attivamente ricercato.

Inserzioni

⛓️ Gli arresti in flagranza di rapina aggravata

I due fermati sono stati portati a San Vittore, e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per la udienza di convalida e il processo per direttissima che avverrà lunedì. Le indagini proseguono per identificare il complice rimasto ignoto.