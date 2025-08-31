Reati ambientali scoperti a Ossona ( notizia in aggiornamento)

Letture: 6.509

Reati ambientali sono stati scoperti a Ossona questa settimana, ma la notizia è in aggiornamento perchè le autorità che se ne sono occupate non hanno ancora emesso il comunicato stampa che definisca con precisione gli ambiti di quello che è stato trovato e indichi chi è stato indagato. L’operazione non è però passata inosservata ed è quindi giusto parlarne ora, anche se non è ancora completa.

E’ giusto far sapere che sotto questo aspetto l’occhio vigile ed intelligente dei cittadini, specie quelli che collaborano con il Controllo di Vicinato, non lascia passare nulla, che le loro segnalazioni sono ascoltate e che sulla base di quelle segnalazioni le autorità indagano. Cioè, chi dice che non fanno nulla, ha torto. Fanno, solo che stanno zitti.

Mercoledì 27 agosto, verso le 11, gli agenti della polizia locale di Ossona Santo Stefano, alcuni carabinieri e altri funzionari tecnici, hanno eseguito un accesso ad un terreno privato sito nella zona di via Libero Grassi, dove da alcuni mesi venivano depositati dei camion, e non solo quelli. Infatti, una parte della documentazione che abbiamo in nostro possesso, mostra cumuli di terra estranea al sito.

Cosa rischiano i proprietari del terreno

Il posizionamento di terra, o di inerti, su terreni agricoli, anche se privati, è una pratica proibita che configura un reato, che può essere solo amministrativo, o anche penale se le terre arrivano da siti contaminati o inquinati. Tutto dipende da che cosa i tecnici troveranno nei campioni di terreno prelevati lo scorso mercoledì e capiranno dalle foto analizzate. Questa è la parte della notizia che è in aggiornamento e che attendiamo di avere a indagine conclusa.

Le responsabilità

Anche se il terreno è stato dato in affitto ad altri, in questo caso ad alcuni egiziani, la responsabilità amministrativa e penale rimane a carico del proprietario del terreno. In questo caso il proprietario è un commerciante che ha una sede dell’attività commerciale a Ossona.

Le segnalazioni

In realtà di questa storia avevamo già parlato, ma non lo sapevamo. In tanti cittadini di Ossona si lamentavano del fatto che i camion, anche dei tir, passavano da via Boccaccio addentrandosi nella stradina sterrata che la collega a via 25aprile. Non si sapeva cosa succedesse, si pensava fosse colpa di google maps. Però già dal marzo 2024 erano state raccolte delle firme per ripristinare la segnaletica che vietava l’ingresso ai camion in via Boccaccio, e che era sparita. Era anche nato il comitato “Prima che sia tardi” . Ingenuamente tutti pensavano che i camion sbagliassero strada.

Invece diversi camion erano diretti lì, in zona di via Libero Grassi. Infine altre segnalazioni sono arrivate dai ciclisti che percorrono i sentieri campestri, da contadini e da chi va a fare delle dolci passeggiate in campagna, sana abitudine acquistata durante il periodo del Covid e mai più persa. Insomma una sana collaborazione