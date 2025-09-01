San Zenone al Lambro, 18enne violentata nel sottopasso della stazione

Letture: 3.624

Attendeva il treno nei pressi del sottopassaggio della stazione di San Zenone al Lambro, la notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, ma l’attesa si è trasformata in un incubo per una ragazza di 18 anni. Il sottopasso è quello che sbuca all’altezza di via del Bissone. Lì è stata avvicinata e aggredita da uno sconosciuto che l’ha trascinata in una zona nascosta e l’ha violentata. E’ successo intorno a mezzanotte.

Inserzioni

🚑 I soccorsi

La vittima anche se in stato di shock, ha trovato la forza di chiamare il 112. La sua chiamata è di mezzanotte e sette minuti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano. La giovane presentava segni di violenza fisica ed è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano, con un primo passaggio alla clinica Mangiagalli, dove opera un’équipe specializzata nei casi di violenza sessuale e nel prelievo, e conservazione, di campioni biologici utili alle indagini.

🚔 Le indagini

La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta, affidando ai Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e al Nucleo investigativo di Milano i primi accertamenti. La giovane, residente nella periferia nord di Milano, ha raccontato di essere stata colpita e trascinata in un’area verde adiacente alla stazione, dove l’aggressore – forse nordafricano – l’ha stuprata e poi abbandonata.

Inserzioni

📹 Le ricerche

Gli investigatori stanno raccogliendo i filmati delle videocamere di sorveglianza della stazione e delle zone limitrofe per risalire all’identità dell’uomo. L’indagine proseguirà anche con l’analisi dei reperti biologici prelevati sulla vittima.