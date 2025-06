Ossona, rubata una borsa da un’auto mentre la proprietaria era alla casetta dell’acqua

Letture: 7.962

Ossona, alla casetta dell’acqua è stata rubata una borsa da un’auto in sosta. In questi giorni ad Ossona va fatta la massima attenzione. Troppi ladri in giro. L’ultimo è successo mercoledì 25 giugno, intorno a mezzogiorno, mentre una signora stava riempiendo le bottiglie alla casetta dell’acqua di piazza Aldo Moro, a Ossona.

Annunci

Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno atteso che la signora scendesse dall’auto e si avvicinasse al distributore. Aveva lasciato lo sportello dell’auto aperto. Approfittando del momento di distrazione e dell’assenza di altre persone nelle vicinanze, si sono avvicinati furtivamente al veicolo.

Annunci

La borsa era sul sedile, i ladri l’hanno afferrata e sono fuggiti

I malviventi hanno agito con rapidità: uno si è intrufolato nell’auto dalla portiera aperta e ha afferrato la borsa lasciata sul sedile dell’auto. Poi si sono dileguati con la loro auto prima che la vittima potesse accorgersi di essere stata derubata. Infatti, solo al termine delle operazioni alla casetta la donna si è resa conto di quanto accaduto. La vittima ha presentato denuncia per il furto dai carabinieri, per poter rifare tutti i documenti personali.

Annunci