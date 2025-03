Rescalda. La Pagana in festa per San Giuseppe

Letture: 2.501

Una nuova iniziativa per l’associazione Alleanza Casa Rescalda alla Pagana, la bella chiesa dedicata a San Giuseppe nel grazioso paesino insieme a Paolo Raimondi ha organizzato un appuntamento culturale coinvolgente, che crea sensazioni destinate a fissarsi nei ricordi. Fra canti e immagini si snoda un’esperienza che riporta la Pagana, così è chiamata la Cascina di Rescalda che ospita la chiesa.

Tutto è pronto per la celebrazione

Gli allestimenti sono pronti già da qualche giorno sia per festeggiare San Giuseppe sia per accogliere i rescaldesi con tè biscotti e cioccolata calda. Il programma della celebrazione è richiama lo stile della chiesa, che richiama le stesse esperienze semplici e dal caldo tepore familiare che il ripetersi dei riti della tradizione richiamano. Tutto inizierà con la Messa del Mattino in onore di San Giuseppe, alle 9.30. Poi alle 15 sempre in chiesa sarà recitato il rosario e alle 15.30 sarà offerto tè e biscotti.

L’appuntamento seguente è per le 20.45 con la Messa per tutti i papà defuunti. Alle 21 15, sarà il momento dei cori di Santa Cecilia e il Clamor et Gaudium. Alle 21.30 la proiezione del video con foto e immagini Caelitum Joseph accompagnate dai cori e canti. Finita la rappresentazione un ultimo momento familiare con la distribuzione della cioccolata calda che, in questi giorni di ritorno del freddo, saprà mantenere al caldo anche i cuori più freddolosi

