Operazione anti ladri. 4 arresti e 5 ricercati. Posti di blocco della polizia stradale in tutto l’ovest di Milano

Nelle prime ore della mattinata di lunedì 27 gennaio 2025, la Polizia stradale ha ha arrestato e portato in carcere, in via custodia cautelare, su ordine del Tribunale di Milano 4 persone, 3 rumeni e un italiano, tutte di età comprese tra i 22 e i 49 anni. Altre 5 sono attivamente ricercate in tutto l’altomilanese. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di Milano Ovest, che li hanno individuati come componenti di una banda di ladri.

I reati di cui i 9 sono accusati, sono rapine, furti e ricettazione, commessi ai danni di autotrasportatori e addetti alla logistica utilizzando a tal fine anche veicoli rubati. All’operazione di rintraccio e arresto hanno partecipati numerosi poliziotti del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia, in particolare della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale delle Sezioni di Lecco, Pavia e Varese, nonché della Sottosezione Autostradale di Busto Arsizio—Olgiate Olona (VA), che hanno fornito il necessario supporto operativo ai colleghi della sezione di Milano Ovest. Diversi posti di blocco sono stati organizzati, per ricercate i 5 latitanti.

Durante l’operazione vi sono state una serie di perquisizioni, e sequestri. Durante una di queste, in una cantina, è stato rintracciato un uomo, che non era compreso nell’elenco delle persone da arrestare e che non faceva parte della banda, ma che , una volta identificato, è risultato ricercato e con a carico un ordine di carcerazione, sempre per reati contro il patrimonio.

L’indagine è iniziata con numerose numerose segnalazioni di furti e rapine subiti da autotrasportatori durante la sosta per la pausa notturna nelle aree di servizio su strade e autostrade, in particolar modo la Milano Torino. Sono stati ricostruiti 11 episodi commessi nella zona sud ovest del milanese che avevano modalità del tutto simili: alla notte delle persone vestite di nero e mascherate rubavano le merci contenute nei furgoni degli autotrasportatori parcheggiati, qualche volta rubavano i furgoni stessi, e poi fuggivano a bordo di autovetture veloci, come Alfa Romeo Giulietta, Fiat 500 Abarth e BMW X1 rubate.

L’indagine svolta dalla Polizia Stradale di Milano ha consentito di individuare i collegamenti e provare l’esistenza di una banda di ladri stabile e organizzata, composta da parenti stretti e da persone legate da amicizie molto strette. I 5 sfuggiti alla cattura sono ancora ricercati attivamente dalla polizia stradale.

