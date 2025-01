Droga, 32enne fermato dalla Polizia a Legnano: scatta l’arresto in un comune vicino al confine

Letture: 2.572

I poliziotti del commissariato di Legnano hanno arrestato un 32enne marocchino ma con cittadinanza italiana su cui pendeva una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) per reati legati alla normativa sugli stupefacenti.

Annunci

Lo scorso Venerdì mattina, 24 gennaio, gli agenti del commissariato di Legnano, al termine di un’attività investigativa, hanno individuato il nascondiglio del 32enne, in provincia di Milano. L’uomo aveva cercato di sottrarsi alla cattura rifugiandosi in una località non meglio specificata dal comunicato,ma comunque nei pressi del confine con Legnano, ma è stato in ogni caso localizzato e fermato.

Trasferito in carcere a Busto Arsizio

Dopo la cattura e gli accertamenti di rito, il 32enne è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i procedimenti del caso.

Annunci