Incidente sulla tangenziale nord. Muore un motociclista

Un uomo di 44 anni residente a Cernusco sul Naviglio è morto in un incidente stradale ieri sera, intorno alle 22.40 sulla tangenziale nord, nel tratto fra il bivio dell’A52 e l’uscita 11 per Cologno Est. L’uomo, un motociclista, per cause non ancora stabilite, ha perso improvvisamente il controllo della moto ed è andato a sbattere contro il guardrail.

La chiamata alla centrale operativa del 112 ha ricevuto la chiamata di richiesta di soccorso alle 22.47, e ha inviato sul posto un’ambulanza, un elicottero del 118 e i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni. I vigili del fuoco sono arrivati per primi e hanno iniziato le operazioni di soccorso. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravissime e i soccorritori lo hanno trasportato velocemente, in codice rosso, all’ospedale San Raffaele.

Purtroppo poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ ospedale è deceduto. Sulle dinamiche dell’incidente sta indagando la polstrada. Stanno effettuando delle verifiche per sapere se nell’incidente sono rimasti coinvolti altri veicoli che al momento dei soccorsi non erano sul posto.

