Lacchiarella, blitz antidroga: cocaina e 40mila euro in casa di un 27enne

Movida e droga a Lacchiarella. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri con 50 dosi di cocaina e 40mila euro in contanti. È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un’attività mirata contro lo spaccio e il consumo di droga nei locali di aggregazione giovanile della fascia sud-ovest della provincia di Milano, durante il fine settimana. L’intervento, supportato da un’unità cinofila, ha avuto luogo in un locale della zona, poco prima della mezzanotte. Il cane antidroga ha individuato una dose di cocaina sul pavimento vicino al tavolo occupato dal giovane. È probabile che la sostanza sia stata abbandonata da qualcuno degli avventori nel tentativo di eludere i controlli.

La scoperta della droga e il sequestro

I sospetti si sono concentrati quindi sul 27enne, portando i Carabinieri a estendere i controlli alla sua auto, parcheggiata nei pressi del locale. All’interno di un pacchetto di sigarette sono state trovate 3 dosi di cocaina. Il ritrovamento ha spinto i militari a effettuare una perquisizione nell’appartamento del giovane, situato nel centro di Lacchiarella. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato quasi 50 grammi di cocaina, per un valore stimato di circa 5.000 euro. Ma la scoperta più sorprendente è stata una somma di denaro in contanti superiore a 40mila euro, suddivisa in mazzette con banconote di vario taglio.

L’ingente somma, considerata incompatibile con il profilo del giovane – che risulta privo di un’occupazione regolare – è stata ritenuta riconducibile all’attività di spaccio. Il 27enne è stato quindi arrestato e ora è in attesa di essere interrogato dall’Autorità Giudiziaria. Gli inquirenti stanno approfondendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con reti di spaccio locali e per determinare l’origine precisa del denaro sequestrato.

