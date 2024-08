Gioco del Lotto: come verificare se la tua giocata è vincente?

Letture: 25

Il Gioco del Lotto è uno dei più conosciuti giochi di sorte e nel nostro Paese conta moltissimi appassionati. Il requisito indispensabile per parteciparvi è la maggiore età; infatti, trattandosi di un gioco che prevede vincite in denaro, non è consentita la partecipazione ai minorenni. Giocare al Lotto è piuttosto semplice e lo si può fare sia recandosi in una ricevitoria autorizzata oppure online.

È necessario compilare una schedina effettuando alcune scelte, vale a dire i numeri che si intende giocare (da 1 a 10 considerando quelli che vanno da 1 a 90), le “sorti” della giocata (estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna ecc.), le “ruote” su cui puntare (ce ne sono ben 11, 10 con nomi di città e una “Nazionale”; fatte queste scelte si può decidere di aggiungere o no opzioni di gioco facoltative. Per vincere un premio è necessario indovinare dei numeri a seconda della sorte scelta.

Come si controllano le vincite al Lotto?

Puoi fare il controllo vincite del Lotto una volta che sono state effettuate le estrazioni; queste ultime si tengono classicamente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. È disponibile però anche una quarta estrazione, quella del venerdì; si tratta di un’iniziativa che fu lanciata nel 2023 per sovvenzionare l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna e che è stata confermata anche per tutto il 2024.

Hai diversi modi per verificare se la Dea Bendata ti è stata amica. Puoi per esempio recarti nella più vicina ricevitoria autorizzata. Qui potrai chiedere al personale consegnando la tua schedina di gioco oppure puoi consultare il Bollettino Ufficiale, documento in cui sono riportate le combinazioni.

In alternativa verificala qui, utilizzando l’apposita app My Lotteries, o rivedi la diretta consultando l’archivio del Lotto in Diretta, trasmissione ufficiale del Gioco del Lotto e che consente di seguire in diretta le estrazioni dei numeri vincenti delle varie Ruote. Il Lotto in Diretta è condotto da Serena Garitta e viene trasmesso in diretta streaming per mostrare le estrazioni ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:55.

La verifica con l’app My Lotteries

La citata verifica tramite l’app My Lotteries, disponibile per dispositivi iOS o Android, è piuttosto semplice: basta accedere alla sezione dedicata e inquadrare il codice QR che si trova sullo scontrino di gioco; immediatamente potrai verificare se la fortuna è stata benevola.

Le “sorti” del Lotto: come si vince?

Le sorti del Gioco del Lotto sono 7: estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina. Nel caso di estratto si vince indovinando un numero. Se si opta per l’estratto determinato si vince se si indovinano un numero e la posizione in cui esso è stato estratto. L’ambo prevede invece la vincita se si indovinano due numeri. Il terno premia se si indovinano tre numeri. La quaterna e la cinquina prevedono rispettivamente l’indovinare quattro e cinque numeri.

Per quanto riguarda l’ambetto, invece, è necessario scegliere da un minimo di 2 a un massimo di 10 numeri, tra 1 e 90, che possono essere consecutivi o no. Se si considera una giocata con due numeri, si vince qualora si indovini un numero più il precedente/successivo dell’altro numero scelto.