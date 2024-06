Incidente mortale sulla tangenziale a Pero. 2 morti e 2 feriti gravi

Alle 5:50 circa di questa mattina un incidente stradale sulla tangenziale nord all’altezza di Pero, all’uscita delle gallerie Cerchiarello, si è verificato un gravissimo incidente fra un una Volkswagen Maggiolino e un camion. L’autista dell’auto e il passeggero che sedeva dietro di lui sono morti sul colpo. Si tratta di due giovani uomini di 25 e 30 anni. Gli altri due passeggeri dell’auto, un 18enne e un 20enne, sono rimasti gravemente feriti.

Pubblicità

Secondo quanto comunicato dalle prime Fonti Il maggiolino si è ribaltato dopo aver colpito la fiancata destra del camion, poco prima dell’uscita della galleria. La chiamata al 112 è arrivata alle 5:55. La centrale operativa ha inviato sul posto un elicottero e due ambulanze, di Padana Emergenza di Milano e di SOS di Novate, e un automedica della AAT di Milano. Inviati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni e alcuni equipaggi della Polstrada, che si occuperanno gli rilievi dell’incidente, necessari per stabilirne le cause.

Pubblicità

I vigili del fuoco si sono occupati di estrarre i feriti e i deceduti dai rottami dell’auto. L’elicottero è stato necessario per trasportare sul posto i medici, in quanto in questi casi è difficile raggiungere il punto dell’impatto a causa degli ingorghi stradali che si creano immediatamente dopo lo scontro. Una volta raggiunti da medici e ambulanze, i soccorritori hanno trasportato il 18enne e il 20enne nei pronto soccorso degli ospedali San Carlo e Niguarda, dove si trovano i condizioni gravi. L’autista del camion è illeso.

Pubblicità

Alle 7:20 di questa mattina, orario in cui scriviamo, i vigili del fuoco sono ancora all’opera e la tangenziale fra le due uscite che comprendono il tratto delle gallerie Cerchiarello è bloccata, per permettere ai vigili del fuoco e al personale dell’ats di riportarla alle condizioni di sicurezza.

Non sono ancora stati divulgati i nomi delle persone coinvolte. Si attende che prima siano informate le famiglie. Tutti e 4 sono italiani, nati fra la provincia ovest di Milano e Varese.

Pubblicità