Impressionante aggressione a Ossona. Sconvolti i testimoni

Nel pomeriggio del 4 giugno, verso le 14:30, in via Baracca virgola all’altezza del numero civico 9, si è verificata un impressionante aggressione. I passanti hanno visto un uomo picchiare selvaggiamente la sorella, in strada, e hanno chiamato il 112. Mentre i passanti tentavano di far desistere l’uomo, un50 enne, che era riuscito ad atterrare la donna buttandola terra e picchiandola mentre non era in condizioni di difendersi, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i soccorsi.

In via Baracca sono quindi arrivati il soccorritore della Croce Bianca di Magenta, con un’ambulanza, la polizia locale e una radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Mentre la donna veniva medicata sul posto, l’uomo è stato identificato dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto raccontano i testimoni dell’aggressione, la scena è stata spaventosa. Un’ impressionante e improvvisa esplosione di violenza. Non sono noti nemmeno i motivi che hanno la hanno causata, ma a rendere ancora più il triste i fatti c’è che un terzo fratello di due è morto in questi giorni. Dal punto di vista legale, dato che la donna ha rifiutato il trasporto in ospedale per la valutazione delle lesioni ed è stata solo medicata sul posto, le forze dell’ordine potranno procedere contro l’uomo solo se la vittima presenterà una querela. La situazione però rimane grave e ha reso noto a tutti che esiste un problema che ora interessa l’intera comunità di Ossona, essendosi svolto in luogo pubblico.

