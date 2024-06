4 ragazzi di Vanzago salvati dai vigili del fuoco dal Ticino a Cuggiono

Si conclusa bene la brutta avventura sul Ticino di quattro ragazzi di vent’anni, residenti a Vanzago. Sono stati salvati dai Vigili del fuoco. Questo pomeriggio erano su un isolotto che si trova nel tratto che scorre nel comune di Cuggiono. Intorno alle 14:30 sono stati salvati dal nucleo SAF (speleo alpino fluviale) . Il Ticino è considerato, in modo completamente errato, un fiume poco pericoloso, dalle acque basse e dalle correnti lente. Non è così. Con le piogge torrenziali degli ultimi giorni si è alzato e le correnti sono aumentate di velocità.

In mattinata i ventenni, due ragazze e due ragazzi avevano deciso di andare sull’isolotto, che si trova circa 2 km dalla riva, a fare il picnic e a passare la giornata. Al momento di tornare però non riuscivano più a raggiungere la sponda a causa delle forti correnti che avevano un po’ ingrossato il fiume. La paura deve essere stata tanta ma per fortuna sono riuscite a lanciare l’allarme.

Il salvataggio

Sono stati raggiunti, in pochi minuti, dalle squadre del Soccorso acquatico dei vigili del fuoco, supportate dal personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno. Grazie allo specifico gommone da rafting, i vigili del fuoco nonostante quelle fortissime correnti sono riusciti a raggiungere e a riportare a Riva i quattro ragazzi. I 4 si sono spaventati molto, ma per fortuna non sono rimasti feriti. Hanno saputo riconoscere il pericolo delel correnti forti e avuto il buon senso di non affrontarlo da soli e senza strumenti. Nessuno di loro ha tentato di attraversare il fiume e hanno chiamato soccorso.

