Furti in appartamento. A Ossona, ce ne è stato un altro

Relativamente ai furti in appartamento e nei negozi avvenuti a Ossona nella notte fra lo scorso 24 e 25 aprile, abbiamo scoperto che ce ne è stato un altro. Quella notte i ladri hanno effettuato un raid colpendo alcuni negozi in cento paese. Poi, indisturbati, si sono dedicati agli appartamenti. Hanno scoperto che una villetta di via Marconi in quel momento non era abitata. Hanno divelto la grata della bocca di lupo che copriva la finestra della cantina, si sono calati e sono entrati in casa.

Lì si sono dati alla pazza gioia. Con tutta calma si sono messi a bere i liquori e quelli che non hanno bevuto li hanno sparsi per terra. Poi , prima di andarsene, hanno preso alcune valige e le hanno riempite di vestiti, dei gioielli della famiglia e di tutto quello che poteva avere qualche valore. Se ne sono andati in tutta calma, probabilmente dopo alcune ore. Il furto è stato ovviamente scoperto, e denunciato, in ritardo.

