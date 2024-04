Ossona Raid di furti e Sicurezza 0

Nella notte fra il 24 e il 25 aprile, a Ossona, c’è stato un raid di furti che ha colpito diversi negozi del paese. Uno è l’agraria di Alfonso Cucco in via Padre Giuliani, dove i ladri hanno rotto la porta, per l.ennesima volta, e portato via le poche monetine che si trovavamo mella cassa. Come al solito il danno è stato maggiore del valore di quanto rubato.

Pubblicità

La stessa notte sono stati colpiti altri negozi e attività

Non sappiamo ancora quanti. L’incursione si può infatti definire un raid. I ladri cioè sono arrivati hanno colpito 4 o 5 attività del centro e poi sono fuggiti. Non si fermano mai abbastanza da poter essere individuati in flagranza e la mancanza di sorveglianza notturna rende difficilissimo, se non impossibile, identificarli a posteriori.

Pubblicità