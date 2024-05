Incidente stradale. Ha centrato la centralina

Un incidente stradale questa mattina presto tra Pero e Milano, sulla ex via Novara, in via Silla, all’altezza dello svincolo per Molino Dorino. Un’auto per cause in via di accertamento è finita contro la cabina impianti del ponte, dove ci sono le pompe e l’impianto elettrico e ha abbattuto la porta e una parte del muro. La chiamata al 112 è arrivata alle 7.54 e la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Milano, un’automedica e i Vigili del fuoco. L’autista dell’auto, un uomo di 54 anni, è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano, assistito da medici e soccorritori.

Dei rilievi e del governo della viabilità si è occupato l’equipaggio di una una volante della polizia locale di Milano. I danni alla centralina e all’auto sono piuttosto ingenti.

