Arrestato rapinatore. 3 rapine in meno di una settimana

La Polizia di Stato ha arrestato rapinatore, un 25enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, accusato di aver compiuto tre rapine a mano armata nel mese di aprile. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Le indagini, condotte dagli agenti della 4° Sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono iniziate il 25 aprile, quando un tentativo di rapina è stato sventato in un negozio di via Palmanova. In quel pomeriggio, un uomo armato di pistola ha cercato di farsi consegnare l’incasso, ma è stato costretto alla fuga grazie all’intervento tempestivo di una dipendente che ha attirato l’attenzione di un passante.

Lo stesso giorno, dopo appena 15 minuti, il rapinatore ha colpito di nuovo in una farmacia di via Mario Pieri, riuscendo questa volta a sottrarre circa 200 euro. L’ultimo colpo è avvenuto nel pomeriggio del 30 aprile, quando l’uomo ha rapinato una parafarmacia di via Marescalchi, portando via oltre mille euro. Grazie all’intensa attività investigativa, gli agenti sono riusciti a individuare il sospetto, che è stato fermato nei giorni scorsi dalla Squadra Investigativa del commissariato Mecenate.

L’arresto segna la fine di una breve ma intensa serie di rapine che avevano gettato nel panico i commercianti della zona. Le autorità continuano a indagare per chiarire se il giovane sia coinvolto in altri episodi criminali. Intanto, la comunità locale può tirare un sospiro di sollievo grazie alla pronta risposta delle forze dell’ordine.