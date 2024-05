Incidente a Busto Garolfo. Motociclista sbalzato di 15 metri

Intorno alle 14:00 di oggi in via Udine a Busto Garolfo in un incidente stradale è rimasto coinvolto un motociclista di 60 anni, che è caduto ed è stato sbalzato a circa 15 m dalla moto.

Dai primi rilievi effettuati dalla polizia stradale, intervenuta sul posto, risultato che l’incidente ha coinvolto il solo motociclista. È successo all’altezza del numero civico 2. La chiamata al 112 è arrivata alle 14.12 nella centrale operativa è inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, un mezzo di soccorso del secondo livello e un automedica.

La gravità delle condizioni del ferito è stata subito chiare punto ha riportato un trauma cranico e altri traumi al volto e al torace punto dopo le prime cure prestato sul posto dei soccorritori è stato trasportato, in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano. Sono in corso gli accertamenti per comprendere le cause dell’incidente.

