Fanno saltare il bancomat delle poste di Baggio

Un enorme boato nella notte. Con una bomba hanno fatto saltare il bancomat della posta e anche una parte di muratura. È successo questa notte, verso le 4.30, in via Gozzoli, nel quartiere di Baggio a Milano. In questo momento sono ancora presenti sul posto i vigili del fuoco che stanno completando le valutazioni per stabilire se l’edificio è ancora agibile. Il bottino, 35mila euro, non sarà facilmente utilizzabile. la maggiro parte delle banconote è stat macchiata dall’inchiostro indelebile che ne denuncia a vista la provenienza furtiva.

Dopo il botto, sul posto sono intervenuti , oltre ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno messo in sicurezza gli uffici e i carabinieri delle radiomobili e delle stazioni della compagnia di Porta Magenta che hanno messo al sicuro il denaro sparso per terra e dato il via alle indagini per individuare i responsabili. Non sarà difficile capire chi è stato. Sono pochi i Rom ancora liberi che sanno maneggiare gli esplosivi in modo da far saltare i bancomat. Il problema maggiore di solito è individuare chi è stato, fisicamente, fra questi.

Si tratta di azioni particolarmente pericolose, che danneggiano spesso le case di chi abita sopra o nei pressi degli uffici colpiti e non è possibile permettere, al di là della rapina stessa, che questa gente faccia saltare degli ordigni in zone abitate. Nelle prossime ora sapremo quanto i bancomat tari sono riusciti a rubare e a quanto ammontano i danni all’edificio delle poste.

